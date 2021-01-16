تشكيل عصابى يستولى على 6 ملايين جنيه من تاجر عملة بالبساتين

شهدت منطقة البساتين واقعة مؤسفة، عندما استولى تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص على 6 ملايين جنيه من تاجر بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من تاجر، مفاده قيام 6 أشخاص بالاستيلاء منه على 6 ملايين جنيه، منتحلين صفة رجال شرطة.وأضاف أنه بعد الاتفاق مع شخص على تبديل مبلغ مالي من العملة الصعبة، وفور الوصول، تفاجأ بوجود أشخاص يدعون أنهم تابعون لجهة سيادية، وقاموا بسرقة الأموال وفروا هاربين، وبعمل التحريات دلت على صحة البلاغ، وألقى القبض على جميع المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.