تشكيل عصابى يستولى على 6 ملايين جنيه من تاجر عملة بالبساتين
السبت 16/يناير/2021 - 04:06 م
هدير مصطفيطباعة
شهدت منطقة البساتين واقعة مؤسفة، عندما استولى تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص على 6 ملايين جنيه من تاجر بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من تاجر، مفاده قيام 6 أشخاص بالاستيلاء منه على 6 ملايين جنيه، منتحلين صفة رجال شرطة.
وأضاف أنه بعد الاتفاق مع شخص على تبديل مبلغ مالي من العملة الصعبة، وفور الوصول، تفاجأ بوجود أشخاص يدعون أنهم تابعون لجهة سيادية، وقاموا بسرقة الأموال وفروا هاربين، وبعمل التحريات دلت على صحة البلاغ، وألقى القبض على جميع المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من تاجر، مفاده قيام 6 أشخاص بالاستيلاء منه على 6 ملايين جنيه، منتحلين صفة رجال شرطة.
وأضاف أنه بعد الاتفاق مع شخص على تبديل مبلغ مالي من العملة الصعبة، وفور الوصول، تفاجأ بوجود أشخاص يدعون أنهم تابعون لجهة سيادية، وقاموا بسرقة الأموال وفروا هاربين، وبعمل التحريات دلت على صحة البلاغ، وألقى القبض على جميع المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.