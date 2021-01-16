رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشكيل عصابى يستولى على 6 ملايين جنيه من تاجر عملة بالبساتين

السبت 16/يناير/2021 - 04:06 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
طباعة
شهدت منطقة البساتين واقعة مؤسفة، عندما استولى تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص على 6 ملايين جنيه من تاجر بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من تاجر، مفاده قيام 6 أشخاص بالاستيلاء منه على 6 ملايين جنيه، منتحلين صفة رجال شرطة.

وأضاف أنه بعد الاتفاق مع شخص على تبديل مبلغ مالي من العملة الصعبة، وفور الوصول، تفاجأ بوجود أشخاص يدعون أنهم تابعون لجهة سيادية، وقاموا بسرقة الأموال وفروا هاربين، وبعمل التحريات دلت على صحة البلاغ، وألقى القبض على جميع المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

موضوعات متعلقة

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

«حواس»: اكتشافات أثرية مهمة بسقارة ستعيد كتابة تاريخ المنطقة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا في جسم الإنسان

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

«قصة صورة» من عزاء إحسان عبد القدوس.. «أديب نوبل» أبرز الحضور