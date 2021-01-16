إنقاذ مسن خطفه تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة بالمقطم
السبت 16/يناير/2021 - 03:55 م
هدير مصطفيطباعة
أنقذت دورية أمنية بالمقطم مسن خطفه تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة لسرقته.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم، بقيادة الرائد محمد فتحي معاون مباحث القسم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كلًا من "س ف ش"، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم 2297 فئة "أ" الأميرية "نشل"، والسابق اتهامه في 50 قضية اآخرهم 2475 لسنة 2018م الموسكي "نشل"، و"س م"، 35 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 53528 لسنة 2015م مدينة نصر أول "تبديد" حال استقلالهما سيارة ملاكي "مطموسة اللوحات الخلفية" (قيادة الأول ـ مستأجرة)، وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقات صوت، وهاتف محمول يحوي "ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية"، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، ومبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما "ا م ا م"، 61 سنة، بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين.
وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمان باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم، ،بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم، بقيادة الرائد محمد فتحي معاون مباحث القسم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كلًا من "س ف ش"، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم 2297 فئة "أ" الأميرية "نشل"، والسابق اتهامه في 50 قضية اآخرهم 2475 لسنة 2018م الموسكي "نشل"، و"س م"، 35 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 53528 لسنة 2015م مدينة نصر أول "تبديد" حال استقلالهما سيارة ملاكي "مطموسة اللوحات الخلفية" (قيادة الأول ـ مستأجرة)، وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقات صوت، وهاتف محمول يحوي "ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية"، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، ومبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما "ا م ا م"، 61 سنة، بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين.
وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمان باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم، ،بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.