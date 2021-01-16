إنقاذ مسن خطفه تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة بالمقطم

أنقذت دورية أمنية بالمقطم مسن خطفه تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة لسرقته.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم، بقيادة الرائد محمد فتحي معاون مباحث القسم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كلًا من "س ف ش"، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم 2297 فئة "أ" الأميرية "نشل"، والسابق اتهامه في 50 قضية اآخرهم 2475 لسنة 2018م الموسكي "نشل"، و"س م"، 35 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 53528 لسنة 2015م مدينة نصر أول "تبديد" حال استقلالهما سيارة ملاكي "مطموسة اللوحات الخلفية" (قيادة الأول ـ مستأجرة)، وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقات صوت، وهاتف محمول يحوي "ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية"، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، ومبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما "ا م ا م"، 61 سنة، بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين.وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمان باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم، ،بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.