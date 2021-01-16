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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

القبض على خادمة أثناء بيعها ذهبًا سرقته من شقة بالجمالية

السبت 16/يناير/2021 - 04:15 م
القبض على خادمة
القبض على خادمة
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على خادمة أثناء بيعها ذهبًا سرقته من شقة مخدومتها بالجمالية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغةـ دائرة القسم، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى "م. ك"، 57 سنة، خادمة ومقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن كوليه، 4 فردة حلق، سلسلة فضية بها 2 دلاية مجهولة المصدر.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها "س. ي"، 60 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "المغافلة"ـ إبان عملها كخادمة طرف المجني عليها.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات.. واتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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