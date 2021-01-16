القبض على خادمة أثناء بيعها ذهبًا سرقته من شقة بالجمالية
السبت 16/يناير/2021 - 04:15 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على خادمة أثناء بيعها ذهبًا سرقته من شقة مخدومتها بالجمالية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغةـ دائرة القسم، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى "م. ك"، 57 سنة، خادمة ومقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن كوليه، 4 فردة حلق، سلسلة فضية بها 2 دلاية مجهولة المصدر.
وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها "س. ي"، 60 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "المغافلة"ـ إبان عملها كخادمة طرف المجني عليها.
وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات.. واتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغةـ دائرة القسم، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى "م. ك"، 57 سنة، خادمة ومقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن كوليه، 4 فردة حلق، سلسلة فضية بها 2 دلاية مجهولة المصدر.
وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها "س. ي"، 60 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "المغافلة"ـ إبان عملها كخادمة طرف المجني عليها.
وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات.. واتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.