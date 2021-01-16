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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الشرقية يقرر صرف مكافأة مالية لأطباء وتمريض ديرب نجم

السبت 16/يناير/2021 - 04:31 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صرف مكافأة مالية للأطباء وطاقم التمريض والعاملين بمستشفى ديرب نجم المركزي، نظرًا لانتظام سير العمل بالمستشفى والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة، وحسن استقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المستشفى.

جاء ذلك بعد زيارته التفقدية للمستشفى، والتي قام بها نهاية الأسبوع الماضي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المؤداة للمرضى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والغسيل الكلوي وشبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى والتي تعمل بسعة 6000 لتر، واطمأن بنفسه على توافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي بالمستشفى وجاهزية الشبكة الاحتياطية وأسطوانات الأكسجين البديلة للاستخدام عند الحاجة إليها، مشيدًا بالإجراءات المتبعة في التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ الشرقية أنه حريص على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفاني، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا والذي تتصدى له الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى والمصابين، مشيرًا إلى أن الأطباء وطاقم التمريض يثبتون كل يوم أنهم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيون لما يقدموه من تضحيات غالية في مواجهة الفيروس.

وكان الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ للموافقة على صرف حافز للعاملين بمستشفى ديرب نجم المركزي، وذلك بعد إشادة المحافظ أثناء زيارته التفقدية للمستشفى بجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وروح التعاون والتنسيق بين جميع العاملين بالمستشفى، ليقرر المحافظ صرف مكافأة للجهاز الإداري والعاملين بالمستشفى للجهد المبذول منهم في تلك الظروف التي تمر بها البلاد.

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