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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل أعلى معدل توزيع جرعات لقاح كورونا للكوادر الطبية

السبت 16/يناير/2021 - 04:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت الإمارات تسجيل أعلى معدل توزيع جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للفئات المؤهلة طبيا والمستوفية لكافة الشروط، بمعدل 58ر24 جرعة لكل 100 شخص.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، في بيان اليوم السبت، إن تحقيق هذا المعدل "يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد".

وكانت الوزارة قد أطلقت حملة وطنية لتلقي لقاح «كوفيد- 19» الذي تم توفيره في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة؛ لضمان تسهيل إجراءات إعطاء اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، مؤكدة أن الحصول على اللقاح اختياري وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

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