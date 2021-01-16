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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مع بدء أعمالها.. 5 جهات تحت رقابة لجنة النقل بمجلس النواب

السبت 16/يناير/2021 - 05:12 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
مني هيبة
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بدأت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم السبت، أول اجتماعاتها في دور الانعقاد الحالي، بمناقشة اتفاقية مشروع تحديث خط مترو "المرج - حلوان".

وترصد "الدستور" فيما يلي اختصاصات ومهام اللجنة، بناءً على ما حددته اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

تختص اللجنة بالرقابة على 5 قطاعات تشمل النقل البرى، والنقل البحرى والنهرى، وقناة السويس، وقطاع الموانئ، وقطاع الطرق والكبارى.

كما تختص أيضًا بدراسة التشريعات الخاصة بالنقل البرى والبحرى والنهرى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.

ووافقت اللجنة في اجتماعها اليوم علي قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحة مساعدة فنية، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة "المرج - حلوان"، في مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 ملايين يورو.

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