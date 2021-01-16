ضبط عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر ببني سويف

تمكنت مباحث الفشن ببني سويف، اليوم السبت، من إلقاء القبض على عاطلين وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما مدمني المخدرات.تلقى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بقيام عاطلين "محمود. ش" و"رجب.ر"، مقيمين بمدينة الفشن، بالاتجار في المواد المخدرة، وأنهما بصدد جلب كمية من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائهما بقرى ومدينة الفشن.وتمكن النقباء عمرو حسونة ومسعد زكي وحسين إبراهيم، معاونو المباحث، من إعداد كمين للمتهمين أثناء جلب الحبوب المخدرة، وتم ضبطهما وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل توزيعها على عملائها، وتم ضبط 202 ألف جنيه و2 جهاز محمول.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.