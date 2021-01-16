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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد بدء مشروع إحياء خط سكة حديد «كفر داود ـ السادات»

السبت 16/يناير/2021 - 03:46 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء تنفيذ أعمال "المشروع القومي لإنشاء خط سكة حديد كفر داود- السادات " بطول 34،5ك وذلك بعد توقف دام لسنوات طويلة عقب أحداث ثورة يناير باعتباره مشروع قومي وذات منفعة عامة، رافقه نائبه محمد موسى، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ومسئولي الشركة المنفذة.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء المشروع لربط المدينة بشبكة من الخطوط الحديدية للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

حيث تابع محافظ المنوفية ورئيس هيئة السكة الحديد أولى أعمال تنفيذ إنشاء خط السكة الحديد، وأوضح المحافظ إلى أن خط السكة الحديد يربط منطقة الطرانة وكفر داود بمدينة السادات فضلًا عن خطة وزارة النقل لربط المدينة بميناء الإسكندرية الأمر الذى سيساهم في إحداث تنمية مستدامة على أرض الواقع، كما أكد على أهمية الطريق في تقديم خدمات لأهالي سكان المدينة وتسهيل حركة التجارة كون مدينة السادات من أكبر المدن الصناعية العملاقة.

وخلال الجولة أكد محافظ المنوفية على عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين القادم بالمحافظة بحضور كافة ممثلي قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتليفونات والغاز وشبكات الري والاتصالات وغيرها من المسئولين المعنيين لإزالة أية معوقات تعرقل سير العمل بالمشروع. كما أكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق المستمر مع وزارة النقل لإزالة أي معوقات.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد بأنه سيتم التدعيم بشركات أخرى لسرعة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن نظرًا لكونه طريق حيوي ومهم.

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