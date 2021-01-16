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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«النواب» يوافق على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة

السبت 16/يناير/2021 - 03:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعى السابق، وأعلنت عن تمسكها بها فى خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.

وتضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة، مشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس، ومشروع قانون إجراءات الوساطة، ومشروع قانون الحجز الإدارى.

وقال "الهنيدى"، إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول، الذي انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين فى جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناءً على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها، قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.

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