موسكو: إعادة تسيير رحلات جوية مع فنلندا والهند وفيتنام وقطر اعتبارًا من 27 يناير الجاري

أعلن المركز الروسي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم السبت، عن إعادة تسيير الرحلات الجوية بين موسكو وعواصم فنلندا وفيتنام والهند وقطر بداية من يوم 27 يناير الجاري، بعد توقيفها منذ بداية الجائحة.وذكر المركز أن القرار الروسي يأتي بعد اجتماع أعضاء المركز بقيادة نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، مشيرا إلى أنه بعد المناقشات التي أخذت في اعتبارها وضع جائحة كورونا في بعض البلاد، تقرر تجديد الحركة المرورية الدولية على أساس تبادلي مع بعض البلدان بداية من 27 يناير الجاري.وأوضح البيان أن الرحلات التي سيتم استئنافها تتضمن رحلتين في الأسبوع بين موسكو وهانوي، ورحلتين أسبوعيا بين موسكو ودلهي، ورحلتين بين موسكو وهلسنكي، ورحلتين بين سان بيطرسبرج وهلسنكي، و3 رحلات بين موسكو والدوحة.