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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ولي عهد أبوظبي: العلاقات بين الإمارات والأردن عميقة وراسخة

السبت 16/يناير/2021 - 03:45 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
نيفين أشرف
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عقد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، محادثات ثنائية مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الذي يزور الإمارات حاليًا، حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإقليمية.

وقال ولي عهد أبوظبي، خلال لقائه بالعاهل الأردني: "مستمرون بالتشاور حول القضايا العربية والإقليمية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "بن زايد": "وشائج عميقة وعلاقات راسخة تجمع بين الإمارات والأردن، ونحرص على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا".

ووصل عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ظهر اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه لحظة وصوله أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، كما كان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي، وفقًا لما ذكر الديوان الملكي الهاشمي.

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