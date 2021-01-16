

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان الثاني يوم 23 يناير المقبل، وهو امتحان نصف العام الدراسي، موضحة أن ثالث امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي هو اختبار آخر العام الدراسي، وسوف تتم الاختبارات الثلاثة من داخل المواد الدراسية المقررة لهذا العام الدراسي.



ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التجريبي الأول في منتصف الشهر الجاري تجريبيًا من أجل تدريب الطلاب على الاختبارات بواسطة استخدام جهاز التابلت.





رابط استمارة الثانوية العامة 2021 الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2021 ( الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2021 ( من هنا ).



ويبدأ الطالب في ملء بيانات استمارة الثانوية العامة 2020 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الموقع الذي تم تفعيله من قبل وزارة التربية والتعليم، وتستعرض ويبدأ الطالب في ملء بيانات استمارة الثانوية العامة 2020 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الموقع الذي تم تفعيله من قبل وزارة التربية والتعليم، وتستعرض الدستور في السطور التالية خطوات ملء الاستمارة بعد الدخول علي رابط إستمارة الثانوية العامة 2021:



- أولاً يفترض بالطالب الحصول على الرقم السري والباسوورد الخاص به من موقع التربية والتعليم.





- بعدها يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.



- ثم يبدأ الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية.



-يتم ملء الاستمارة التي تظهر على الشاشة بيانات الطالب الشخصية وهي على الاسم، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، وجنس الطالب، ومهنة ولي أمره. - ثم يبدأ الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية.-يتم ملء الاستمارة التي تظهر على الشاشة بيانات الطالب الشخصية وهي على الاسم، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، وجنس الطالب، ومهنة ولي أمره.



-ثم تتم كتابة شعبة الطالب سواء علمية أو أدبية.



- والخطوة الأخيرة هي طباعة الاستمارة بعد كتابة كل البيانات السابقة، مع طباعة صورة للطالب لكي يتمكن من دخول الامتحانات.



وقد ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بضرورة تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيًا خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد تفعيله لاستقبال طلبات الطلاب، بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 وحلول موعد إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي باستخدام التابلت في الامتحانات خلال الأسبوع المقبل.



يبحث الكثير من الطلاب عن رابط استمارة الثانوية العامة 2021، حيث إنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي 3 اختبارات إلكترونية في الموعد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.