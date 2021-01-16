«أوغلو» يخضع لعملية جراحية عقب الاعتداء عليه

أعلن رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، خضوع نائب رئيس الحزب سلجوق أوزداغ، لعملية جراحية إثر الاعتداء الذي تعرض به يوم أمس الجمعة، على يد مجهولين.وتعرض أوزداغ لهجوم بالعصي والبنادق أثناء ركوبه لسيارته، صباح أمس الجمعة.جاء ذلك عقب تصريح نائب رئيس الإدارات المحلية لحزب المستقبل التركي المعارض، دوغان دمير، وقوله إن جميع أعضاء الحزب، بمن فيهم رئيس الحزب أحمد داود أوغلو، قد تعرضوا للتهديد والابتزاز من قبل نظام العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.وقال داوود أوغلو في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، "جراحة أخي سلجوق أوزداغ الذي تعرض لهجوم إرهابي سياسي في قلب العاصمة، لحسن الحظ كانت ناجحة قد مرت 24 ساعة، أين المسلحون المهاجمون؟ أين المحرضون؟ حتى يتم العثور على الجناة وتسليط الضوء عليهم، سأسأل: يوجد إرهابيون في أنقرة، أين هم".يذكر أن 3 أشخاص مجهولي الهوية، اعتدوا أمس الجمعة، عقب حادث أوزداغ، بالضرب على صحفي جريدة يني تشاغ بأنقرة، أورهان أوغور أوغلو، أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله في أنقرة.