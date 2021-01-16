وزير الخارجية الألمانى فى زيارة لأنقرة الأربعاء المقبل

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يوم الأربعاء المقبل، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأوضحت وزارة الخارجية التركية، أن ماس سيلتقي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأشار البيان إلى أن ماس سيبحث مع المسئولين الأتراك العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها في كل المجالات والقطاعات.كما سيتناول ماس خلال زيارته إلى أنقرة، ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بين البلدين، ومن بينها مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط وليبيا والصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا.