استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم السبت، الشيخ عبد العظيم سالم مدير منطقة مطروح الأزهرية، والقمص متى زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح، والشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل وإعداد بيت العائلة المطروحية قبل إرساله غدًا لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر لاعتماد تشكيله.وأكد محافظ مطروح على تشجيعه ودعمه لبيت العائلة بمطروح مع تذليل أى عقبات والذى يأتى ضمن بيت العائلة المصرى الكبير، مؤكدا على الروح والنسيج الوطنى الواحد لأبناء شعب مصر من مسلمين ومسيحيين.وأشار إلى دعم قيم المواطنة والأخوة وبما يسهم فى تعزيز الأخلاق والقيم النبيلة التى تعزز التسامح والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وتنشئة أجيال قادرة على العيش معا فى سلام والتكاتف والتعاون فى مواجهة أي تحديات ومخاطر قد تواجه الواطن ووأد أى فتنة حفاظًا على الوطن.