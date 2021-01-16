انخفاض معدل البطالة لـ7.3% في ظل أزمة كورونا (انفوجراف)

ضرب الركود المؤسسات والقطاعات بمختلف الدول على مستوى العامل إثر التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى تشديد إجراءات الغلق المتبعة لتقويض انتشار الفيروس، على الرغم من ذلك سجل معدل البطالة في مصر انخفاضًا نسبيًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.خلال الربع الأول من العام المالى 20202021 سجل مؤشر البطالة في مصر تراجعًا ملحوظًا إذ وصل إلى 7.3%، بعد أن كان وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 20192020، وفق الإحصائيات الرسمية المصرية المعلنة عن البطالة.وبلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من 2020 حوالي 7.7%، ثم ارتفع خلال الربع الثاني أي الفترة بين أبريل ويونيو من نفس العام ليصل إلى 9.6% جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه قد بدأ في الانخفاض ليصل إلى 7.3% في الربع الثالث «يوليو- سبتمبر» من عام 2020، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لمستوى النشاط الاقتصادى خاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة.فيما سجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضًا حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% إلى 15.2%.وأعلنت وزارة التخطيط أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل.