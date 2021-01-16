نشاط حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية بعد استقرار الطقس

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، عقب إعادة فتح البوغاز، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، وبلغ عدد سفن الوصول والمغادرة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 25 سفينة.كما بلغ عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ 28 سفينة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة 143.936 طن وبلغ عدد الحاويات المتداولة 2346 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج عدد 4388 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.شهدت محافظة الاسكندرية، تحسنًا تدريجيًا للأحوال الجوية، وسطوع الشمس، بعد أن وصلت سرعة الرياح وارتفاع الموج إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن وعملية الصيد.كانت هيئة ميناء الإسكندرية، قد أعلنت حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى وغلق البوغاز.كما وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات الموجودة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.كما دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 180 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكل أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتا مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.