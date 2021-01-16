«حياة كريمة» توزع 14 ألف كرتونة مواد غذائية في أسيوط

قالت مؤسسة «حياة كريمة»، في بيان لها اليوم، إن مهمتها دائمًا هي رعاية كل مواطن مصري، في أي مكان وأي محافظة، من خلال دورهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا.وأضافت المؤسسة، أنها قامت من خلال مبادرة "رد الجميل"، بتوزيع 14500 صندوق مواد غذائية في عدد من مراكز محافظة أسيوط، وهُم: ديروط، القوصية، منفلوط، أسيوط والفتح، أبو تيح، البدارى، ساحل سليم، صدفا.وتعد مبادرة "رد الجميل"، هي إحدى مبادرات مؤسسة "حياة كريمة"، يُستهدف فيها قرى مبادرة حياة كريمة وغيرها في إطار قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجا، يقوم على المبادرة شباب البرنامج الرئاسي أعضاء مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والمحافظة ومجالس المدن.