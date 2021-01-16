«الواحة بلدي» مبادرة شبابية لتنشيط السياحة الداخلية بالوادي الجديد

دشن مجموعة من الشباب بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادى الجديد، مبادرة تحت عنوان "الواحة بلدي" والتي تهدف إلي تنشيط السياحة الداخلية، ودعوة جميع فئات المجتمع لزيارة المعالم التاريخية والأثرية الموجودة داخل المحافظة.أكد رأفت سعد دليل بصحراء الوادي الجديد أننا على أعتاب موسم السياحة الشتوية حيث يعشق السياح والأجانب فصل الشتاء خلصة في الصحراء وبين الدروب والرحلات السفارى السياحية التي تتميز بالجلوس على الرمال وسماع موسيقى المزمار البلدي الأصيل الذي يصنع من الغاب أو البوص ويطرب عن طريق النفخ، وزيارة المعالم الاثرية والقبطية والقرى الاسلامية مثل القصر وبلاط وزيارة الآبار والرمال الإستشفائية التي يميل إليها زائري الواحات.كما أكد إسلام سفاري أحد أصحاب مكاتب الرحلات الصحراوية بمركز الداخلة، أن الجميع يتكاتف ويعمل من أجل إعلاء اسم الوادي الجديد عالميا، وتمتاز محافظة الوادي الجديد بمناخ جاف صيفًا دافئ شتاءً والأمطار نادرة وتتميز المحافظة بأعلى نسبة سطوع للشمس في العالم على مدار السنة والتي يمكن استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة.وتقع المحافظة في الجنوب الغربي لمصر بالصحراء الغربية، وتبلغ مساحة المحافظة 440098 كم2 بما يعادل 44% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية وحوالي 66% من مساحة الصحراء الغربية وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هي الخارجة الداخلة الفرافرة وهي خمس مراكز إدارية بالمحافظة وهم "مركز الخارجة- مركز الداخلة- مركز الفرافرة- مركز باريس- مركز بلاط" والعاصمة هي الخارجة.