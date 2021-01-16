ضبط محاولة تهريب مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحي بمطار سوهاج

تمكن مأمورو الجمارك بالوردية الأولى بجمرك مطار سوهاج الدولي، برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، من ضبط محاولة تهريب مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحي، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران "إير كايرو" والقادمة من جدة اشتبه أبوزيد خلف، رئيس قسم تفتيش الركاب، في الراكب "م. ع. ع"، مصري الجنسية.وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY.وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود مكونات جهاز للرفع والتوقيع المساحي مخبأة داخل أواني مطبخية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 250 ألف جنيه.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.