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تقارير ومتابعات

رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. والاستعلام عن الرقم التأميني

السبت 16/يناير/2021 - 03:25 م
الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
اسماء منصور
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، ويعد الرقم التأميني مهما لكونه أحد أسباب مسوغات التقدم إلى وظيفة، والذي يتم استخراجه من فروع مكاتب التأمينات الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية طرق الإستعلام عن الرقم التأميني سواء إلكترونيا أو عن طريق الذهاب لمقر الهيئة:

رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن الرقم التأميني

- أولا يتم الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي (من هنا)، ثم كتابة الاسم رباعي، والرقم القومي، واسم الأم، ثم الضغط على إرسال سيظهر الرقم التأميني.

_ الاتصال على رقم الخدمة الصوتية 16217 وإدخال الرقم القومي واسم الأم، وسيتم الإستماع إلى الرقم التأميني.

- الطريقة الثالثة هي الذهاب إلى أحد مقرات مكاتب التأمين الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وإحضار شهادة الميلاد كمبيوتر للاستعلام بالرقم القومي واسم الأم.

وهذا الرقم التأميني يتم منحه للموظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص عقب اشتراكه في نظام التأمينات وله أهمية كبيرة لنظام المعلومات في الهيئة، حيث يتم عن طريقه إنشاء سجل للموظف يضم بيانات اسم المؤمن عليه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

يذكر أن الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعيات لا توفر لمواطنيها خدمة معرفة الرقم التأميني فقط بل تقدم العديد من الخدمات إلكترونيا مثل معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم، والاستفسار عن معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والإستعلام عن الاستقطاعات.

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وكذلك الاستعلام عن كافة بيانات صاحب السيارة سواء كان فردا أو شركة، بالإضافة لأن صاحب المنشأة بإمكانه الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل، ومعرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير، كما يتم معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة و معرفة كشف حساب المنشأة وسداد تسوية المديونيات.

أصحاب المعاشات أيضا بإمكانهم معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية، والقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة بإمكانهم الإستعلام عن الاستقطاعات.

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