اليونان تبدأ تلقيح كبار السن ضد فيروس كورونا

بدأت اليونان، اليوم السبت، عمليات تطعيم كبار السن ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، بعد تلقيح عشرات الآلاف من العاملين في الخطوط الأمامية لمنع تفشي الفيروس.وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية- عبر موقعها الإلكتروني- أن أكثر من 75 ألفا عامل في مجال الصحة والمقيمين بدور رعاية المسنين، ومقدمي الرعاية، تلقوا لقاح الفيروس الذي أنتجته شركة "فايزربيونتك"، منذ أن بدأت الدولة الخطة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الشهر الماضي.وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الهدف هو أن يكون هناك نحو مليوني شخص جرى تطعيمهم بحلول شهر مارس المقبل.