استعدادات مكثفة لمواجهة توقعات الطقس غير المستقر بمطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية الاستعداد المستمر لكل القطاعات المعنية بالمحافظة لمواجهة توقعات الطقس غير المستقر خلال الأيام القادمة مع التنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية لمواجهة أي مخاطر وعرض أي مصاعب ومطالب ومقترحات تعود بالنفع العام.جاء ذلك في إطار التوقعات والتنبؤات للأرصاد الجوية بسقوط أمطار وموجة طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة وحرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.ووجه محافظ مطروح لكل من رؤساء مراكز ومدن المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية وقطاع الكهرباء وإدارة المرور وغرفة عمليات ديوان عام المحافظة ومجموعة التدخل السريع بتنفيذ ومراجعة رفع درجة الاستعداد ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفراد في حالة تأهب قصوى.كما وجه بمراجعة صلاحية وتأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر ومراجعة وتطهير جميع شنايش المطر ومطابق وشبكات الصرف الصحي والتأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن لمواجهة أي مواقف طارئة.وأكد محافظ مطروح على مراجعة خطة انتشار كل المركبات المجهزة والمعدات طبقًا للتوقعات والدروس المستفادة لتلافي جميع نقاط الضعف والملاحظات التي ظهرت من التجارب السابقة.