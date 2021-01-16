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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لجنة اختيار عميد «علوم سوهاج» تنتهى من مقابلة المرشحين

السبت 16/يناير/2021 - 04:10 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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انتهت لجنة اختيار عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، من مقابلة المرشحين للمنصب في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة المركزية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن قائمة المرشحين لعمادة الكلية ضمت 10 مرشحين للمنصب، وهم الدكتور حمدي محمود أحمد حسانين، أستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور علي السيد علي محمد أبوعامر، رئيس قسم النبات، الدكتورة لبنى عبدالمحسن عبيد، رئيس قسم الكيمياء، والدكتور علاء يسري فهمي مصطفى، أستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمود محمد أحمد عبدالعاطي، أستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور حازم محمود علي درويش، أستاذ بقسم الفيزياء، والدكتور أيمن عبدالحميد أحمد، رئيس قسم الجيولوجيا، الدكتور زكريا عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدالباسط محمد أبو ضيف، وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عمران عبداللاه عمران، أستاذ بقسم الكيمياء.

وقال "عزيز"، إن لجنة اختيار العمداء الخاصة بكلية العلوم اجتمعت لتقييم المرشحين بناءً على عدة معايير تشمل أربعة محاور، الأول خاص بمعايير التميز العلمي والفكري أهمها التميز في نشر الأبحاث العلمية، الحصول على مشروعات بحثية، الحصول على جوائز علمية من جهات متعددة، مضيفًا أن المحور الثاني من التقييم يشمل الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، وأهمها تولّي مواقع قيادية، المشاركة في التخطيط الاستراتيجي، المشاركة في توليد موارد ذاتية، ابتكار آليات بالجامعة لخدمة المجتمع في مختلف الجوانب، والمساهمة في ابتكار آليات لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع.
كما أوضح "عزيز" أن المحور الثالث للتقييم يهتم بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي في ضوء الحفاظ على الهوية المصرية، وأهمها المشاركة في ربط الجامعة بالجامعات الأجنبية، الإلمام بأكثر من لغة أجنبية بطلاقة، التوازن النفسي والاجتماعي، التمتع بسمعة طيبة والالتزام، واحترامه بين العاملين، وتنتهي المعايير بالمشروع المتقدم من المرشح لتطوير الجامعة من حيث الجودة، تطوير الجهاز الإدارى، تحسين وضع الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحسين وتطوير التعليم والتعلم، تحسين البحث العلمى، الدراسات العليا واستيفاء البرامج للمواصفات.
جدير بالذكر أن لجنة الاختيار ضمت بجانب رئيس الجامعة كلًا من الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد حسانين، الأستاذ بقسم النبات كلية العلوم، والدكتور أحمد محمد فكري، القائم بعمل عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد محمد الصغير، رئيس قسم الكيمياء السابق.

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