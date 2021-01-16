فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

نجح فريق نيبالي، السبت، في تسلق "كي 2"، ثاني أعلى قمة في العالم (8611 مترا) والوحيدة بين القمم البالغ علوّها أكثر من ثمانية آلاف متر التي لم يتمكّن أحد من تسلقها شتاءً، على ما أعلنت شركة "سفن ساميت تريكس" النيبالية.وكتبت الشركة عبر حسابها على تويتر: "لقد فعلناها! جرى تسلق +الجبل المتوحش+ في قراقرم خلال أخطر الفصول: الشتاء.. وبلغ متسلقون نيباليون أخيرا قمة كي 2 بعد ظهر اليوم، عند الساعة 17،00 بالتوقيت المحلي (12،00 ت غ)".