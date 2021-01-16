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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة السيارات بالزيتون

السبت 16/يناير/2021 - 02:56 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزيتون الجزئية، بحبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الصحيفة الجنائية للمتهمين.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما سماعة طبية- جهاز قياس ضغط الدم- جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم، مجهولى المصدر، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بأسلوب (كسر الزجاج)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات.

و اعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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