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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشاد تنفي وجود مقاتلين لها بين مهاجمي عاصمة إفريقيا الوسطى

السبت 16/يناير/2021 - 03:10 م
مقاتلين تشاد
مقاتلين تشاد
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نفت تشاد وجود مقاتلين من أبنائها بين صفوف المهاجمين الذي استهدفوا "بانجي"، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، يوم الأربعاء الماضي.

ورفض بيان حكومي، اليوم السبت، صدر عن شريف محمد زين وزير الإعلام التشادي، المتحدث باسم الحكومة، الادعاءات التي زعمت وجود مقاتلين تشاديين شاركوا في الهجوم الذي استهدف بانجي الأسبوع الماضي.

واستنكر البيان ما بثته سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى على شاشات التليفزيون والمواقع الرسمية بشأن وجود معلومات تشير إلى وجود مقاتلين تشاديين بين المهاجمين، لافتا إلى أن بث مثل هذه الادعاءات يشير إلى تورط تشاد في الاضطرابات الأمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال وزير الإعلام التشادي إن بلاده "لا يجب أن تستغل كمخرج من جانب الفاعلين السياسيين في إفريقيا الوسطى والعاجزين عن إيجاد مخرج لأزمة بلادهم".

وأكد أن "تشاد منذ انسحاب وحدتها المشاركة ضمن قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في إفريقيا الوسطى عام 2014 لم تتدخل على الإطلاق في إفريقيا الوسطى، ولم يعبر أي جندي تشادي الحدود المشتركة بين البلدين".

وكانت عاصمة إفريقيا الوسطى "بانجي" قد عاشت حالة من التوتر الأمني يوم الأربعاء الماضي جراء الهجوم الذي شنته الجماعات المتمردة التابعة لتحالف "وطنيين من أجل التغيير"، حيث حاولوا دخول عاصمة البلاد إلا أن قوات الأمم المتحدة مدعومة بالقوات المسلحة لإفريقيا الوسطى صدت الهجوم وأحبطته.

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