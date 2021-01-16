رئيس أوغندا الحالي يفوز بالانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات، اليوم السبت، عن فوز رئيس أوغندا الحالي، يوري موسفني، بالانتخابات الرئاسية للبلاد.وقال رئيس اللجنة الانتخابية، سيمون بياباكاما، إن موسفني فاز بالانتخابات الرئاسية التي عقدت يوم الخميس بنسبة 58.64 بالمئة من الأصوات.يشار إلى أن موسفني، البالغ من العمر 76 عاما، يحكم أوغندا منذ 1986.