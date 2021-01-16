في ذكرى ميلاد كريمة مختار.. 5 أدوار جسدت فيها الأم ببراعة

- ماما نونة

- ماما زينب

- ساعة ونص

- رجل فقد عقله

- فيلم الفرح

يحل اليوم 16 يناير، ذكرى ميلاد "ماما نونة" كريمة مختار، والتي قدمت طوال رحلتها الفنية العشرات من الشخصيات ولكنها أثبتت نجاحها الباهر في لعب دور الأم، وكانت ممثلة من الطراز الفريد أحبها الملايين من المصريين وبرعت في حجز مكانة خاصة لها في الدراما.وتستعرض "الدستور" أبرز أعمالها الفنية التي قدمت بها دور الأم.جسدت الأم الحنونة كريمة مختار العديد من الأعمال فنية، والتي نجحت في تخليدها في وجدان المشاهد ولكن بجانب تلك الأدوار نجحت في تقديم دور الأم الطيبة والمثابرة في مراحل عمرية متنوعة، بأداء لا يتشابه مع أدوارها الأخرى، فهي "ماما نونة" الأم التي تفسد ابنها بدلعها المبالغ فيه بمسلسل "يتربى في عزو"، وكان هذا هو الدور الذي كسرت فيه كريمة مختار كل القيود ببساطتها وبراعتها في تقديم الشخصية.من الأدوار والأعمال السينمائية التي لا ينساها المشاهد، هو دور الأم زينب المُدبرة المُتفانية في خدمة زوجها وأبنائها في فيلم "الحفيد"، ورغم وجود العديد من الفنانين الكبار الذين كانوا يتشاركون البطولة إلا أن كريمة مختار استطاعت أن تقدم دور الأم بشكل جديد وواقعي.وعن دورها فى فيلم "ساعة ونص"، والذي من أكثر الأدوار تأثيرًا وحزنًا، حيث لعبت دور الأم التى تركها ابنها فى أحد القطارات وترك معها جوابًا يحتوى على عبارات أن "من يقابلها يضعها فى أى دار للمسنين"، وهو الدور الذى سلط الضوء على جانب كبير لذلك النمط من الأمهات اللاتى يضحين بكل ما لديهن من أجل أبنائهن، بينما لا يستقبلن سوى القسوة والجحود كجزاء لما قدمن من إحسان لهم.جسدت الفنانة كريمة مختار عام 1980 دور الأم فى فيلم "رجل فقد عقله"، مع عادل إمام وإكرامى والفنان فريد شوقى، وأعطت مثالًا للأم الساذجة التى تصدق أكاذيب زوجها، والتى تنساق خلف أفعال أبنائها لتقويم سلوك أبيهم قبل أن يفقد ثروته بسبب حبه للنساء، وهو النموذج الذى لا ينفصل عن واقع البيت المصرى، وقد نجحت من خلاله في إثبات موهبتها وقدرتها الخيالية على لعب دور الأم بالعديد من الأشكال.ملحمة من الحزن كانت مدتها ساعة ونصف لتظهر كريمة مختار بعدد من المشاهد في دور الأم المتسامحة التي يقسو عليها ابنها وتتجاوز عن أخطائه في فيلم "الفرح" لتجسد كريمة مختار الدور ببراعة.