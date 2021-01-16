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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلاد «ماما نونا».. مواقف إنسانية في حياة كريمة مختار

السبت 16/يناير/2021 - 07:42 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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يوافق اليوم 16 يناير ذكرى ميلاد "ماما نونا" أشهر من جسد أدوار الأم، الفنانة الراحلة كريمة مختار، والتي استطاعت أن ترسم لنفسها طريقا خاصا بها، واحتلت من خلاله قلوب المشاهدين بأدوار شديدة الإنسانية.

وكانت قد اتخذت خطوة جريئة عندما قدمت دور الأم وهي في مرحلة الشباب، وكانت تؤمن بأن الفنان يجب أن يتقمص كل الأدوار ويقنع المشاهد بما يقدمه على الشاشة تاركة من خلال أعمالها نموذج مثالي للأم الحنونة.

وترصد "الدستور" في السطور التالية مواقف إنسانية لكريمة مختار:

-أحمد بدير
روى الفنان أحمد بدير في تصريحات تلفزيونية، عن مواقف لكريمة مختار معه وقال: "سافرت مرة إلى لندن، لإجراء عملية بالأحبال الصوتية، وكانت على علم بهذه السفرية، فاتصلت ببناتي وأخبرتهم أنني تركت معها أموالًا ولو احتجن لها يذهبن للحصول عليها منها، وهذا ليس حقيقيا ولم أمنحها شيئا، وعلمت هذا الكلام من بناتي عندما عدت من السفر".

-استئناف التصوير رغم وفاة والدها
روى الإعلامي معتز الدمرداش ابن الراحلة كريمة مختار في برنامج "معكم منى الشاذلي"، موقف إنساني قامت به الراحلة كريمة مختار موضحًا أن جده لوالدته توفي أثناء تصويرها مسرحية "العيال كبرت"، مشيرًا إلى توقف عروض المسرحية حينها، وكتابة لافتة على المسرح تم الإعلان فيها عن إيقاف عرض المسرحية لوفاة والد الفنانة كريمة مختار.

وأوضح أن والدته قررت بعد وفاة والدها بيومين استكمال تصوير مسرحية "العيال كبرت"، مضيفًا: "قالت لنا إنها ستستأنف عملها بالمسرحية، وأن المنتج سيتكبد خسائر كبرى إذا استمر إيقاف عرضها"، وأوضح أنه في ذلك الوقت تعلم من والدته درس وهو أن العمل عبادة.

-محلول كريمة مختار
لم يتوقف نجاح كريمة مختار على الشاشة فقط، فخطت نحو نجاحات أخرى في العمل المجتمعي، الذي تولت خلاله حملة التوعية ضد جفاف الأطفال، بالإعلان عن "المحلول" الذي أطلق عليه العامة فيما بعد "محلول كريمة مختار"، نظرًا لمدى الصدق الذي عبّرت من خلاله الفنانة عن خطورة الأمر، وكان لتلك الحملة التوعوية دور وتأثير في مكانة الراحلة في جامعات العالم، تلتها بعد ذلك حملة الأسرة، عن تنظيم النسل، لتكون شعارًا لها، بتقديمها دور الطبيبة والذي بالفعل نجحت الحملة نجاح باهر.

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