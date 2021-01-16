140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و159 حالة شفاء فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 364.753 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 159 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 356.541 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6.318 حالة منذ بداية الجائحة.