ارتفاع إصابات بكورونا في مالي لـ7800

سجلت وزارة الصحة المالية 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل إجمالي الإصابات في مالي إلى 7 آلاف و800 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية، اليوم السبت، أن 64 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 5 آلاف و478 متعافٍ، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، لتصل حصلية الوفيات إلى 308 حالات وفاة.