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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

مليونان ونصف لإنهاء أعمال مسجد «الروضة» بمدينة الطور

السبت 16/يناير/2021 - 03:49 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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اتفق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد "الروضة" بمدينة الطور، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون من المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، بشأن التنسيق لفرش وعمارة المساجد بالمحافظة، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة بالمحافظة، وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.

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