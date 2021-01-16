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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 132 مواطنا دون كمامة وغلق 8 مراكز دروس خصوصية في بني سويف

السبت 16/يناير/2021 - 02:33 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والذي بدأ سريان تفعيله منذ الثالث من يناير الحالي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال مناقشة غنيم لتقرير السكرتير العام اللواء جمال مسعود، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وبحسب التقرير فقد تم اليوم السبت تحرير 132 محضرًا للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى فض 7 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 8 مراكز للدروس الخصوصية و130 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

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