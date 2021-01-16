16 مقرا لصرف المرحلة الثانية من «تعويضات النوبة» (فيديو)

تبدأ أعمال لجان تعويضات النوبة لمستحقي المرحلة الثانية، غدًا الأحد، تلقي طلبات من المستحقين والمستندات الثبوتية لهذه الطلبات للمسجل أسمائهم بكشوف الحصر.ويصل عدد المستحقين لتعويضات المرحلة الثانية يصل إلى 5329 مستحق، وشملت استعدادات محافظة أسوان لبدأ المرحلة الثانية لتعويضات النوبة بتخصيص 16 مقرا ومنفذا لتلقي الطلبات من المستحقين والمستندات الثبوتية لهذه الطلبات.ووزعت المقرات كالتالي، بالنسبة لتعويضات متضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان والتقنين لتملك الأراضي المقامة عليها المساكن، بمقرات أحياء مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مقر أخر بالمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم أمبو وذلك لتعويضات الأراضى الزراعية.كما تم تحديد مقر مبنى أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المحمودية لتعويضات التقنين لتقرير حق الإنتفاع بالجزر، وتخصيص 10 وحدات للتضامن الاجتماعي بقرى مركز نصر النوبة لصرف التعويضات السكنية والنقدية لمتضرري إنشاء السد العالي.ومن ناحيته، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتعويضات النوبة، وتم الإعلان عن المرحلة الثانية، ويتم استقبل الأهالي بالمقرات بدءًا من غدًا الأحد، وأن هناك حرية للمواطن النوبي الذي له مستحقات الإسكان أن يختار السكن الخاص به داخل أسوان أو أي محافظة أخرى أيضًا.وأضاف لـ«الدستور»، أنه تم العرض على المستحقين جميع الأماكن التي يوجد بها وحدات إسكان اجتماعي حتى يختار السكن الخاص به بكل حرية في أي محافظة، وفي حالة اختيار التعويض النقدي سيحصل عليى 225 ألف جنيهً على الوحدة السكنية.واستكمل المحافظ، أن المستحق له تعويضات أرض قام بالبناء عليها يتم تمليكه المكان، أما بشان إذا كان قد قام بالبناء على أرض «طرح نهر» يستكمل حياته بها تمامًا وبشكل طبيعي ويحصل على عقد حق انتفاع كما لو كان تمليكا بالضبط ولا توجد أي مشكلات، نظرًا لأن هناك قوانين خاصة بالري فبالتالي يحصل على عقد حق انتفاع.وأوضح عطية لـ«الدستور»، أنه بالنسبة لمستحقي الأراضي الزراعية، فإنه تم تحديد الأماكن التي سيحصل فيها على المساحات الخاصة به، وأن المستحق الذي له أقل من فدان سيحصل على حقه كما لو كان فدانا، مشيرًا إلى أنه تم توصيل المقننات المائية بالأماكن، وإدارة المياة للقوات المسلحة نفذت الآبار، وأن المياة نقية وقوية جدًا.وبعث اللواء أشرف عطية رسالة أطمئنان للمستحقي تعويضات الأراضي الزراعية من النوبيين، قائلًا، أن الأراضي الزراعية موجودة ومقسمة بالآبار الخاصة بها وجاهزة للاستلام بالكامل.