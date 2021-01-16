مسئول فلبيني: التعاون مع الصين بشأن كورونا عزز العلاقات

صرّح وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوسين، بأن التعاون بين بلاده والصين لهزيمة "كوفيد19" عزز العلاقات بين الدولتين.وقال لوسين، في اجتماع مع نظيره الصيني وانج يي، في مانيلا، اليوم السبت: "تتسم علاقتنا بالدعم المتبادل والثقة المتنامية أكثر من ذي قبل".جاء ذلك قبل التسلم المحتمل للقاحات الصينية الشهر المقبل.وأضاف: "القتال ضد كوفيد-19، والتقبل العالمي للواقع المحتوم الجديد يدخل مرحلة انتقالية ببدء حملات التطعيم"، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.ويقوم وانج الذي وصل مانيلا، أمس الجمعة، بجولة في جنوب شرق آسيا تستمر أسبوعا يزور خلالها أيضا إندونيسيا وميانمار، وهذا هو ثاني لقاء خلال عدة أشهر بين وانج ولوسين الذي زار الصين في أكتوبر.ووافقت الصين على منحة بقيمة 500 مليون يوان (77 مليون دولار) لتمويل سبل الرزق والبنية التحتية وغيرها من المشاريع في الفلبين، حسب وزارة الخارجية الفلبينية.ومن المتوقع أيضا أن يشهد المسئولان مراسم إطلاق مرفق مقاصة اليوان التابعة لبنك الصين، حسب بلومبرج.