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تقارير ومتابعات

بعد تكريمه.. إنجازات الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

السبت 16/يناير/2021 - 02:28 م
السيسي
السيسي
نوران إمام
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نظم الاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الأفريقي، حفل تكريم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مطلع يناير الجاري، حيث تسلم السفير أسامة عبد الخالق، سفير جمهورية مصر العربية في أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، جائزة القطاع الخاص الأفريقي نيابةً عن رئيس الجمهورية.

وأعرب السفير المصري عن اهتمام رئيس الجمهورية من متابعة إجراءات إطلاق هذه المنطقة خلال تولي الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي، في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في تلك الدول ويطور من المنظومة الاقتصادية لدول القارة.

يُذكر أن فترة رئاسة رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقي شهدت الإعلان عن تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية في يوليو ٢٠١٩، حيث استمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدى العام ونصف العام الماضيين، وصولًا إلى إطلاق المنطقة بشكل رسمي في مطلع يناير الجاري.

وترصد "الدستور" في السطورالتالية إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي 2019:
1- خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 حدثت طفرة واضحة في العلاقات الأفريقية بالدول الكبرى على جميع المستويات وخاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث حققت مصر مجموعة من الإنجازات على مستوى القارة لتحقيق آفاق جديدة في بعض القضايا السياسية والاقتصادية.
2- تركزت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك وجاءت في شكل مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الأفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات.
3- توقيع مصر اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
4- تفويض المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي للتنسيق مع مجموعة الدول الأفريقية بلاهاى.
5- تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اقتراحًا يدين احتلال بريطانيا لجزر شاجوس.
6- توقيع اتفاق استضافة الجزائر اتفاق مقر اللجنة الأفريقية للطاقة.
7- الانتهاء من مناقشة مشروعات لجنة وزراء العدل الأفارقة بإثيوبيا.
8- توقيع الاتحاد الأفريقي لاتفاقية سيادة القانون مع اتحاد نقابات المحامين الأمريكية.
9- مشاركة الاتحاد الأفريقي في تعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى وذلك بمقر البنك في واشنطن.
10- تعاون الاتحاد الأفريقي مع الصين لإيصال الكهرباء لـ 600 مليون أفريقي.
11- دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ بعد تصديق 24 دولة من بينها مصر.
12- نجاح الاتحاد الأفريقي في توحيد موقف القارة في الأمم المتحدة حول صك الاتفاقية الدولية لقانون البحار وبدء خطة إصلاح منظمة الاتحاد الأفريقي في نيروبي.

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