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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح أول خط لإنتاج المستلزمات الطبية

السبت 16/يناير/2021 - 02:28 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
مصطفى دياب
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افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، أول خط لإنتاج المستلزمات الطبية التابع لمشروع "إنتاجنا"، بجمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالعريش.

وأعلن المحافظ، أن باكورة خط الانتاج ستكون الكمامات الطبية واللجان الطبى وغطاء الرأس والقدم وملابس العزل للأطقم الطبية والمصابين بغرفة العزل الطبي وغيرهم من المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى أهمية الجمعيات الأهلية الفاعلة وتدريب الشباب من الجنسين خاصة المرأة المعيلة لرفع مستوى الأسر الاقتصادى ومستوى معيشتهم.

وأكد المحافظ، دور المرأة والأسر المنتجة فى المشروعات الإنتاجية وأهمية دور المرأة على مستوى الأسرة، مشيدا بدور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة فى تمويل المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى دور الجمعية التي قامت بتنفيذ مشروع انتاجنا، حيث استفاد 190 فردا من الشباب والأسر المنتجة من خلال المشروع.

وكرم المحافظ، على هامش افتتاح خط الإنتاج، عدد من السيدات المنتجات من خلال الجمعية والجمعيات الشريكة، إلى جانب توزيع 21 ماكينة خياطة على المتدربات لتكون عونا لهن فى رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأسرة.

وأكدت أمانى غريب المدير التنفيذى للجمعية، أن بداية المشروع كانت فى عام 2010، حيث تم تدريب مئات من الشباب من الجنسين على مختلف المهن والحرف اليدوية، وبدء الإنتاج من خلال مشروعات مستقلة لهم، وأنه فى ظل أزمة كورونا اتجهت الجمعية الى إنتاج المستلزمات الطبية بصورة عاجلة وبأسعار تنافسية، حيث تم إنشاء الخط بطاقة 240 ألف كمامة، 12 ألف جاون طبى، 12 ألف بدلة عزل طبى، 12 ألف غطاء رأس، 12 ألف غطاء قدم شهريا وتباع جميع المنتجات بأسعار تنافسية.

وأضاف الدكتور رياض إسماعيل عضو مجلس الشيوخ وأمين صندوق الجمعية، أن الجمعية قامت بواجبها تجاه المجتمع المحلي فى ظل جائحة كورونا، وأن الجمعية حريصة على توفير فرص العمل للشباب والأسر المنتجة بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة.

وأشارت سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعي، إلى دور التضامن فى دعم الشباب والأسر المنتجة بصفة عامة إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وفى كافة المجالات، والعمل على رفع مستوى معيشة الأسر وزيادة دخلها.

حضر الافتتاح كل من: ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، احسان داود غالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، على غيط مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعى، عدد من قيادات العمل الأهلي والجمعيات الأهلية.

كما قدمت المدير التنفيذى للجمعية درع الجمعية إلي اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وشهادة تقدير إلى مدير عام التضامن الاجتماعى.

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