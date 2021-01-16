تأجيل دعوى سكان الزمالك لوقف أعمال حفر المترو لـ13 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من مها محمد كامل وإيمان رمضان، ونيفين حسين وميرفت جلال، من سكان منطقة الزمالك، والتى تطالب بوقف تنفيذ أعمال الحفر المقامة حاليا بالزمالك الخاصة بإنشاء مترو الخط الثالث، لجلسة 13 مارس المقبل.وحملت الدعوى رقم 58108 لسنة 71 قضائية، والتي ذكر فيها أنه سبق وأقام المدعون دعوى قضائية لإلغاء قرار تحديد مسار المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة أسفل المنطقة كثيفة السكان بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.وقالت الدكتورة مها الطرابيشي، إن قرار إنشاء مترو بمنطقة الزمالك غير صحيح ولا يليق بالمنطقة، مستطردة: «نعيش في الزمالك من زمان ومش هنستحمل ولا هنقبل بمترو وسطينا نهائي».وأضافت آمال إسماعيل، أنهم يستمرون في دعواهم القضائية لحين إصدار حكم نهائي وبات بمنع إنشاء المترو داخل المنطقة التي عرفت من عهدها بالعراقة والرقي.