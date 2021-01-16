لماذا يرتدي «جو بايدن» أكثر من كمامة؟.. طبيب يجيب

لاحظ الجميع طريقة ارتداء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للكمامة حيث يظهر معتمدًا ارتدائه للكمامة بأكثر من طبقة من الكمامات لمزيد من الحماية، ما يثير تساؤلات أكثر حول ما إذا كانت هذه الخطوة تقلل بالفعل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، وفي هذا الصدد تواصلت "الدستور" مع الدكتور سباعي ضياء أخصائي الأمراض الصدرية.قال "سباعي" إن ارتداء الأشخاص للكمامات يقلل بالفعل بشكل كبير من انتشار وباء كورونا موضحًا أن الهدف من استخدام الكمامة هو خلق حاجز، إذا كنت تستخدم نوعًا مصنوع من نسيج رقيق، هنا ارتداء طبقتين سيوفر لك مزيد من الحماية، لافتا إلى أن هؤلاء الذين يرتدون أنواع عالية الجودة من الكمامات فهم ليسوا بحاجة إلى طبقة إضافية.وتابع أنه لا توجد بيانات أو معلومات محددة حول الفوائد الإضافية لارتداء كمامتين بدلًا من واحدة، موضحًا أنه في حالة عدم ارتداء كمامة طبية، كما هو الحال مع معظمنا سيشكل خطر بالفعل وسيزيد من انتشار الفيروس وأن الكمامة المزدوجة تضيف فلتر إضافي، مما يزيد من صعوبة وصول قطرات الرذاذ الحاملة للفيروس إلى أنف أو فم الشخص، من ثم توقف هذه الطريقة انتشار المرض".وأضاف "سباعي" أنه يمكن أن تكون هذه الطريقة بمثابة حماية إضافية للأشخاص الموجودين في ظروف عالية الخطورة لانتقال فيروس كورونا، مثل المستشفى أو دار رعاية المسنين ومع ذلك، فإن تلك الطريقة توفر حماية أكثر ومن الجيد وجود بعض الأشخاص الملتزمين بارتداء الكمامة.واختتم أنه إذا اخترت ارتداء كمامتين فلن يؤذيك طالما أنه لا يزال بإمكانك التنفس بسهولة، لكن إذا شعرت بصعوبة في التنفس فعليك أن تكتفي بكمامة واحدة آمنة.