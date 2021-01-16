مستقبل وطن بالإسكندرية يدعم مستشفيات العزل بمستلزمات طبية

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ممثلة في أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمبادرة لدعم مديرية الصحة بالإسكندرية وتقديم المستلزمات والأدوات الطبية المخصصة لمستشفيات العزل بالإسكندرية وتسليمها إلى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور خالد عبدالغنى.وسلم المستلزمات وفد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقيادة النائب رزق راغب ضيف الله والنائب محمد جبريل والنائب إيهاب أبو كليلة والنائب السيد جمعة والنائب محمد حمزة والنائب وجيه ظريف والنائب محمد الحمامي، والنائب علي الدسوقي، في حضور المستشار شادي شلبي.وقال النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب، إن تقديم المستلزمات الطبية الخاصة لمستشفيات العزل يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم مؤسسات الدولة من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، ومن بينها دعم القطاع الصحي في تلك الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.وأضاف جبريل أن المبادرة مشاركة فى مواجهة الدولة لفيروس كورونا اعترافًا وردًا للجميل لجيش مصر الأبيض بكل مستوياته، موجهًا الشكر لجميع النواب.كما وجه الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الشكر لأمانة حزب مستقبل وطن على دورها الفعال من خلال دعم القطاع الصحي بالمحافظة.