إحالة المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بالزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون اليوم السبت، بإحالة المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بمنطقة الزيتون للمحاكمة.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "علاء.م، طارق.ع، أنور. ل"، عاطلون وأقروا بارتكابهم جريمة سرقة محل مصوغات ذهبية بمنطقة الزيتون، وإخفائهم المسروقات لدى زوجة المتهم الثالث تمهيدًا لبيعهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الزيتون من صاحب محل مصوغات ذهبية تفيد بااكتشافه سرقة محله وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.