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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السيد: 12 تريليون دولار خسائر النفقات العالمية خلال 9 أشهر بسبب كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 02:22 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد
علا العلاف
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قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لقد استبق أن الاقتصاد العالمي أزمة كوفيد 19 وتداعياتها بتسجيل أدنى معدل نمو له على مدى عقد من الزمن عام 2019، فعلى حين سجل معدل النمو الاقتصادي العالمي نموًا متزايدًا ليبلغ 3.2%، 3.8%،3.9% خلال الأعوام 2016، 2017، 2018 على التوالي وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى.

وأوضح «عبد المنعم » لـ «الدستور»، أن معدل النمو انخفض بنسبة 2.9% عام 2019 متأثرًا بتصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، مما ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة منذ النصف الثاني من عام 2018.

واستكمل رئيس مركز القاهرة لدراسات، أنه مع التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي منذ النصف الأول من عام 2020 من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي -4.9% في وأن يكون التعافي بطيئًا ومتدرجًا، فوفقًا لتقديرات المؤسسات الدولية، بلغ إجمالي الخسائر والنفقات العالمية ‏خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 ما يقدر بنحو 12 تريليون دولار وهو ما يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف أنه قد فرض مواجهة جائحة كوفيد 19 وتداعياتها نمطًا جديدًا من الأداء الاقتصادي، وحتمية التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي الذي يتيح للاقتصاديات مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات والتعامل معها، فقد أثبتت التجربة أن الدول التي تتمتع بمهارات رقمية متقدمة وبنية معلوماتية رصينة تمكنت من التكيف والتعامل مع الجائحة بمرونة وفعالية بدرجة أكبر.

من ناحية أخرى أشار إلى أن كشفت الجائحة عن الكثير من الفجوات الرقمية بين الدول والأقاليم بل وحتى داخل الدولة الواحدة، فضلًا عن إشكالية بناء المواطن الرقمي ومحو الأمية المعلوماتية.

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