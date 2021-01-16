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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صربيا تتلقى مليون جرعة من اللقاح الصيني ضد كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 02:20 م
اللقاح الصيني ضد
اللقاح الصيني ضد كورونا
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وصلت شحنة من مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دولة صربيا، اليوم السبت، لتكون أول دولة أوروبية تتلقى اللقاح الصيني لاستخدامه في عمليات التطعيم العامة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش كان يرافقه السفير الصيني لدى صربيا أثناء استقبال الشحنة في مطار بلجراد.

وقال فوتشيتش في تصريح للصحفيين: "أود أن أشكر الرئيس (الصيني) شي جينبينج والقيادة الصينية على إرسال مليون جرعة من اللقاح إلينا".

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صربيا يتجاوز 370 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3708 وفاة.

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