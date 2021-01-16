أحمد مكي من كواليس «الاختيار 2»: «بندحرج التماسي»

يواصل فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" التصوير على قدم وساق، سعيا منهم للانتهاء من كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.وشارك الفنان أحمد مكي صورة عبر صفحته على "فيس بوك" له من داخل كواليس العمل بلوكيشن التصوير، وعلق قائلا: "بندحرج التماسي".من جانب آخر لم يحدد ميمي الفنان الذي سوف يقدم دور الفنان الراحل هادي الجيار، الذي توفي بسبب فيروس كورونا مؤخرا.مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.