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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتي: نحن أمة اقرأ.. والعلم توأم الدين

السبت 16/يناير/2021 - 03:42 م
شوقي علام،
شوقي علام،
أميرة العناني
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استنكر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عدم لجوء بعض الناس إلى العلم والطب في مواجهة الأوبئة والنوازل، قائلا: "نحن أمة اقرأ ولا ننفصل أبدًا عن العلم لأنه توأم الدين ولا ينفصل عنه.

وأضاف مفتي الجمهورية، في تصريحات تليفزيونية: "إننا لا بد من الرجوع إلى أهل التخصص في كافة المجالات، وهو ما فعلناه في سؤال عن حكم صيام شهر رمضان في ظل وباء كورونا، إذ اجتمعنا بالمتخصصين وقد أفادوا بأن الصيام مفيد ولا يضر، فأصدرنا الفتوى قبل رمضان الماضي بناءً على استشارتهم".

وأجاب فضيلة المفتي عن سبب إدلاء دار الإفتاء برأيها في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية، حيث قال: نحن نتحدث عندما يرتبط الأمر بشق شرعي، وبعد سؤال الناس عن الأمر، فنحن عندما نتحدث لا نجامل طرفًا، فنحن لسنا مسيسين ولكن نقوم بواجبنا.

أما عن تدريب وتأهيل المفتين، فأوضح فضيلة المفتي أن الفتوى صنعة تحتاج إلى مهارة وتدريب وحرفية ومهنية خاصة؛ لذلك نهتم دائمًا بأهمية التدريب، وقد انتهينا مؤخرًا من تدريب المفتين على برامج حل المشكلات الأسرية إيمانًا منا بأن كثرة حالات الطلاق من قضايا الأمن القومي.

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