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تقارير ومتابعات

تردد مجموعة قنوات CBC على نايل سات 2021

السبت 16/يناير/2021 - 02:31 م
قنوات CBC
قنوات CBC
شيماء حسين
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تزايد البحث عن تردد مجموعة قنوات CBC على نايل سات 2021 في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية ضبط إشارة البث الجديدة التي تتميز بالصور والصوت دون تشويش أو انقطاع، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي تردد القناة وأبرز البرامج التي تعرضها القناة عبر شاشتها.

تردد مجموعة قنوات CBC على نايل سات 2021

حرصت مجموعة قنوات سي بي سي على تغير ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات مؤخرا ليصبح تردد قناة سي بي سي 11785 استقطاب عمودي  معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6  بينما أصبح تردد قناة سي بي سي دراما 11488 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك لتحسين مستوى الصوت والصورة بشكل يليق بمشاهديها ومتابعي برامجها المميزة خاصة في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على كافة بلاد العالم.

تردد قناة سي بي سي سفرة 

تقدم قناة المتخصصة في تقديم برامج الطبخ والصحة والجمال عبر شاشة سي بي سي مجموعة هائلة من البرامج الهادفة التي لقيت إعجاب الجمهور حيث أصبحت هى القناة الأكثر مشاهدة خلال الأعوام الماضية حيث يحرص على متابعتها ربات البيوت والمقبلين على الزواج والمتزوجات حديثا عبر ترددها الجديد 11785 استقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 لمتابعة برامج الطبخ وبرامج الصحة التي يقدم فيها أشهر وصفات الدايت.

معلومات عن قنوات سي بي سي

يبحث الكثير عن تردد مجموعة قنوات CBC على نايل سات 2021 التي تم إطلاقها عام 2011 والتي تعد من أكبر مجموعة قنوات بث فضائي في الشرق الأوسط لما تقدمه من مادة تلفزيونية مميزة على كافة المستويات الدرامي والفني والديني والثقافي والاجتماعي والذي يهم كافة مشاهدي الوطن العربي بكافة الفئات العمرية.

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