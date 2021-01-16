1723 إصابة و66 وفاة بفيروس كورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1723 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 392 ألفا و511 حالة، وقد تعافى منها 367 ألفا و785 حالة، بينما توفى 7053 حالة.وأشار البيان إلى أنه تم نقل 2010 حالات إلى المستشفى منها 342 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في فيينا وبلغت 371 حالة يليها النمسا السفلى 298 حالة والنمسا العليا 265 حالة وستيريا 228 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 43 حالة.