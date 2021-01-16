خبير: تأهيل الترع يستهدف زيادة سرعة وسيولة ومنع التسرب الجانبي للمياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تنفيذها وباقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.وقال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومستشار وزير الري، إن تأهيل وتبطين الترع المتعبة له هدفين وهما زيادة سرعة وسيولة مياه الرى، ومنع التسرب الجانبى للمياه وبالتالى هذا مفيد جدا فى ترشيد استهلاك المياه والاستخدامات.وأكد عبدالجليل لـ"الدستور"، أنه بخلاف ذلك، يتم تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، لأنه كانت توجد شكوى دائمة من عدم وصول المياه إلى نهايات الترع وان مسار الترعة نفسه به شروخ وتسريب، مؤكدا، إن معظم الترع فى أراضى رملية ومستصلحة وليس في أراضي طينية، ومن الصعب حدوث تسريب للمياه بها.