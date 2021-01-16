رصف طريق «الزقازيق- العباسة» بـ100 مليون جنيه في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جارٍ تنفيذ 35 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 174.6 كم، وبتكلفة مليار و706 ملايين جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.وأكد غراب أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق، الذي يُعد شريانًا من شرايين التنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، مطالبًا الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة للوصول إلى بنية تحتية سليمة، لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.‏من جهتها، أوضحت المهندسة سلوى سامي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جار تنفيذ أعمال رصف طريق "الزقازيق- أبوحماد- العباسة" بنطاق مركزي الزقازيق وأبوحماد بطول 24 كم، وبتكلفة 99 مليونا و800 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55%، مشيرة إلى أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق، حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة بنسبة 80%، والانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية على مسافة 4 كيلومترات، للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.