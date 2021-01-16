رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رصف طريق «الزقازيق- العباسة» بـ100 مليون جنيه في الشرقية

السبت 16/يناير/2021 - 03:40 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جارٍ تنفيذ 35 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 174.6 كم، وبتكلفة مليار و706 ملايين جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد غراب أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق، الذي يُعد شريانًا من شرايين التنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، مطالبًا الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة للوصول إلى بنية تحتية سليمة، لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

‏من جهتها، أوضحت المهندسة سلوى سامي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جار تنفيذ أعمال رصف طريق "الزقازيق- أبوحماد- العباسة" بنطاق مركزي الزقازيق وأبوحماد بطول 24 كم، وبتكلفة 99 مليونا و800 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55%، مشيرة إلى أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق، حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة بنسبة 80%، والانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية على مسافة 4 كيلومترات، للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة استشهاد مجند فى انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

الخميس.. أمسية ضمن فعاليات «تواصل» بالأعلى للثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي